La fratrie à l'épreuve du handicap et de la maladie

Par respect ou pudeur devant la souffrance de leurs proches malades ou porteurs de handicap, les fratries sont souvent silencieuses. Pourtant vivre au côté d'un frère ou d'une soeur dans cette situation peut marquer et changer la vie des membres du foyer.

Muriel Scibilia est auteure de "Sortir de l'ombre. Les frères et soeurs d'enfants gravement malades", l'une de ses filles a eu un grave cancer à l'âge de 10 ans.

Gringe est rappeur, grand ami d'Orelsan, membre du groupe Les casseurs flowters et acteur dans la série Bloqués sur Canal. Il est également auteur du livre "Ensemble, on aboie en silence", une déclaration d'amour à son petit-frère, Thibaut, diagnostiqué schizophrène à 19 ans.

La violence de l'annonce

L'annonce du handicap ou de la maladie d'un proche a différentes répercussions en fonction des caractères, des personnes et de leurs places dans la famille. Pour le rappeur Gringe, l'annonce de la schizophrénie de son frère,Thibaut, a été "hyper frontal". Il admet avoir fui le sujet pendant plusieurs années aprés cette nouvelle: "tout de suite mon réflexe c'est de me protéger, de me maintenir à l'écart le plus possible, je veux pas trop savoir ce qu'il est en train de se passer."

Pourtant la réalité et une forme de culpabilité le rattrapent. Il se dit alors : "il faut que je recolle au wagon et que je comprenne, à ce moment-là je fais le chemin vers mon frangin, je pars à sa rencontre une seconde fois."

Le rôle complexe des parents

Muriel Scibilia évoque le rôle des parents qui ont souvent tendance à vouloir protéger leurs enfants et l'équilibre de la fratrie en ne disant pas exactement ce qu'il se passe.

Selon elle, malgré une volonté de bien faire, "c'est terrible parce que ça laisse les frères et les soeurs confrontés à leur imaginaire. Et l'imaginaire c'est toujours beaucoup plus violent que la réalité."

Il est important pour Muriel de Scibilia de dire la vérité avec des "mots gentils" qui soient compréhensibles pour les enfants.

La culpabilité

Différentes formes de culpabilité rongent les frères et soeurs d'enfants malades ou porteurs de handicap.

Cela peut être la culpabilité de ne pas être à la place de l'autre, l'idée aussi qu'on n'aide pas suffisamment son proche ou la culpabilité d'avoir des sentiments ambivalents envers la personne en souffrance.

Cette culpabilité exacerbée peut parfois empêcher les autres membres de la fratrie de prendre confiance en eux et de prendre leur place au sein de la famille.

Certains enfants vont même jusqu'à "s'interdire d'être heureux et s'interdisent de suivre ce qui devrait être leur vrai chemin" explique Muriel Scibilia.

Il est intéressant d'observer que nombreux sont les frères et soeurs dans cette situation qui embrassent ensuite une vocation médicale ou sociale.



"Exister autrement qu'en étant la soeur de..."

