La fratrie à l'épreuve du handicap et de la maladie

Le patrimoine industriel, un patrimoine fragile et pas forcément évident, même s'il a maintenant acquis ses lettres de noblesse.

Qu’ils soient reconvertis pour un autre usage ou transformés en musée : la valeur architecturale des bâtiments industriels est désormais reconnue et appréciée.

Mais entretenir ce patrimoine, le rénover, c’est aussi faire mémoire de l’aventure humaine qui l’a soutenu, c’est préserver des savoir-faire, c’est porter un regard sur l’évolution du travail et c’est aussi transcender des fermetures qui ont pu être des drames économiques et sociaux.

Interroger le patrimoine industriel, c’est donc bien prendre un autre angle pour raconter la France et les français.

Un patrimoine porté par des aventures humaines souvent glorieuses et parfois tragiques.

Et c'est le travail du CILAC porté par Florence Hachez-leroy que de révéler ce patrimoine industriel.

Coutellerie de Thiers, anciens sites miniers du Nord, cité de la dentelle à Calais, musée de l'ardoise à Trélazé, maison de cognac ou port de Saint nazaire, la patrimoine industreil dessine une géographie particulière de la France.

Et aujourd'hui, ce tourisme industriel, même s'il reste une niche, est en pleine essor. Le valoriser est un défi passionant pour les collectivités et les entreprises. Il rencontre un véritable interêt de la part du public explique Philippe Orain le Dr des Guides verts Michelin