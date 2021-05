La jeunesse accompagnée en Mauritanie

Plusieurs communautés cohabitent en Mauritanie avec d’un côté, les populations arabes comme les Maures et de l’autre, les populations négro-africaines comme les Wolof. "C’est une société multiculturelle, mais fortement hiérarchisée" souligne Jessica Pascal, chargée de mission Afrique pour le CCFD-Terre Solidaire.

Les perspectives d’avenir du pays sont entre les mains des jeunes puisque 77% de la population a moins de 35 ans. Après avoir vécu les printemps arabes, la majorité d’entre eux sont touchés par l’exclusion économique et veulent prendre leur destin en main.

"Il y a une prise de conscience sérieuse sur la nécessité de travailler à une cohésion nationale pour s’assurer un avenir meilleur" ajoute Jessica Pascal.

Citoyennes et Citoyens Debout agit pour protéger les droits humains en militant pour une société plus égalitaire. Cette ONG souhaite que les jeunes deviennent actifs et qu'ils puissent ainsi changer les choses en Mauritanie.