La journée internationale des droits de l'homme au Congo

Les femmes congolaises sont concernées en tant que militantes, citoyennes engagées dans la construction de la Paix et d’un Etat de droit. Ce sont des piliers des familles, et des actrices économiques importantes qui luttent au quotidien pour leurs droits économiques, sociaux et culturels, comme le droit à l’alimentation, à un revenu décent, à l’éducation et au travail, à la santé. Les femmes paysannes congolaises sont d’autant plus impliquées qu’elles ne bénéficient pas du soutien des politiques publiques et ont du mal à accéder à des services et infrastructures de base. Elles ont également plus de chance d’être expulsées de leurs terres car elles n’ont pas de titre de propriété, on ne leur facilite pas l’accès aux marchés et elles voient leurs productions concurrencées par les produits d’importation. L’association Uwaki est une organisation de femmes paysannes du nord Kivu qui accompagne des femmes dans la réalisation de leurs droits. Uwaki les aide à revendiquer cet accès à la terre, et à négocier avec les chefs coutumiers et les grands propriétaires.

