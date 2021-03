La loi climat et résilience : à la hauteur de l'urgence écologique ?

Le texte intitulé “projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets” arrive en discussion en séance plénière à l’Assemblée aujourd’hui à partir de 16 heures après avoir été examiné par la Commission spéciale de l’Assemblée du 8 au 19 mars.

Pour en savoir un peu plus sur ce texte de loi, Anne Kerléo et Melchior Gormand, reçoivent trois invités. Anne Bringault est coordinatrice des opérations du Réseau Action Climat – France, Benoît Leguet est directeur d'I4CE - Institut de l'Économie pour le Climat, membre du Haut Conseil pour le Climat, et, enfin, Adrien Estève, est auteur, enseignant-chercheur à Sciences Po Paris et spécialiste de politique environnementale.

Issu des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, composée de citoyens tirés au sort, le texte suscite la controverse depuis sa première publication, certains ne le jugeant pas à la hauteur des enjeux, d’autres au contraire, estimant qu’il va trop loin et risque notamment d’entraver l’activité économique.

Les manifestations d’hier ont eu lieu à l’appel de plusieurs ONG qui réclament la prise en compte concrète de l’urgence écologique, mais aussi de membres de la Convention citoyenne pour le climat qui estiment que leurs propositions ont été vidées de leur substance.

Quel est à ce jour le contenu du Projet de loi climat après son examen par la commission spéciale de l’Assemblée ? Qu’est-ce qui peut encore changer lors de l’examen en séance ? Est-ce que les plus de 70000 amendements déposés peuvent changer profondément le texte ?

Que serait une loi climat qui répondrait aux enjeux et qui permettrait notamment d’atteindre l’objectif que s’est fixé notre pays suite à l’accord de Paris à savoir réduire de 40% ses émissions de Gaz à effet de serre d’ici 2030, par rapport au niveau de 1990 ?

Quel impact les mesures qui permettraient d’atteindre cet objectif auraient-elles sur nos modes de vie et du coup, sont-elles socialement acceptables?

Ce sont les questions auxquelles les intervenants accompagnés de Melchior Gormand et Anne Kerléo vont tenter de répondre.