La loi Pinel, un bon moyen pour réduire ses impôts !

65000 euros de réduction d'impôts ? Oui c'est possible, mais sur une durée de 12 ans. La loi Pinel le permet dans le cadre d'un achat de bien immobilier loué. L'offre est alléchante mais pour plus d'information, il est conseillé de s'adresser à un spécialiste, gestionnaire de patrimoine. Isabelle Many, Immall'inclusive, vous en dit plus au micro de Chantal de La Touanne.