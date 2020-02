La lutte contre la précarité énergétique avec le Pôle AlpEn

Pôle AlpEn, association loi 1901 créée en 2015, permet de porter et de mettre en œuvre une stratégie collective de dynamisation et de développement de la filière « maîtrise de l’énergie dans les logements ».

On en parle avec Alain Buttard, président d'Ulisse Energie, administrateur du Pôle AlpEn.