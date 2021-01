La lycéenne qui sensibilise au handicap

Cette lycéenne atteinte de myopathie, veut changer les regards sur le handicap et a mis en place un grand projet pour sensibiliser durant une journée ses camarades au handicap. Cette sensibilisation a eu lieu le 3 décembre dernier et 250 élèves du lycée La Cardinière à Chambéry, ont participé à des ateliers menés par des associations. Il y avait par exemple un parcours à réaliser les yeux bandés dans la cour du lycée, ou encore des simulations d’entretien professionnel où les élèves devaient s’imaginer en situation de handicap. Le but de l’étudiante était de montrer qu’il y a encore beaucoup d’incompréhensions et de jugements autour du handicap, et de bien-sûr, lutter contre ces clichés. Naëlle a tout coordonné avec l’aide du proviseur, et de quelques élèves. Mais cet engagement n’est que le premier : la jeune étudiante a en effet pour nouvel objectif de participer au Téléthon 2021, et de continuer son combat contre les discriminations liés au handicap.