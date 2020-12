La maison départementale de lutte contre les discriminations ouvre à Marseille

C’est une initiative du conseil départemental des bouches du Rhône. Avant la création de la maison départementale, un conseil spécifique pour la lutte contre les discriminations, "Le Conseil d'Orientation pour la lutte contre les Discriminations", avait été créé par la présidente du département Martine Vassal, en juin 2017. L’objectif de ce conseil était de favoriser la concertation entre les associations du territoire autour de trois sujets sensibles : l’homophobie et la transphobie, l’égalité femmes / hommes et le harcèlement scolaire. La maison départementale répondra elle, à toutes les formes de discriminations : soient 25 reconnues et punies par la loi. Les personnes discriminées pourront y consulter des juristes pour connaître leurs droits, des associations spécialisées pour réussir leurs démarches, et avoir accès à toute une documentation.