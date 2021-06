La marche, une expérience grandissante, vivifiante et spirituelle

Une vie consacrée à la marche

Marcher est une action simple, que l’on réalise quotidiennement. Mais pour certaines personnes cela représente bien plus, à l’instar de Bertrand Leroy, président des Compagnons du Sentier, qui organise régulièrement des marches sur le chemin du Mont-Saint-Michel : "cela représente l’essentiel de ma vie. Tous les mois, je marche 300 à 400 kilomètres. Durant quatre jours, on sait d’où on vient et où on va". Pour René Pohl, le président de l'association La Marche à Suivre qui propose plusieurs types de marches en Occitanie, la marche est "une philosophie de vie" et une expérience qui se renouvelle sans cesse : "les chemins changent en fonction des saisons, des gens avec qui on marche".



La marche, pèlerinage spirituel

La marche n’est pas seulement un moyen de déplacement, c’est aussi un moment pour se ressourcer comme l’explique René Pohl : "la marche représente le centre de ma vie, ça me permet de me recentrer sur l’essentiel. Dans la nature, je me retrouve avec moi-même". Un constat partagé par Bertrand Leroy : "marcher me permet de méditer et de me relier au monde. C’est la vie dans ce qu’il y a de plus beau et simple. Quand vous marchez, vers le Mont Saint-Michel vous retrouvez l’univers du pèlerinage".



La marche, lieu de rencontre

"Sur le chemin du Mont-Saint-Michel, il y a une convergence. La marche et les paysages facilitent les échanges et rencontres" rapporte Bertrand Leroy, et d'ajouter "quand on est fatigué, on parle avec le cœur pas avec le cerveau". Pour René Pohl, les rencontres traduisent une pluralité de sentiments et valeurs : "les rencontres se traduisent par le partage et l’échange. On avance à plusieurs et c’est essentiel".