La musique accessible à tous

Stevie Wonder, Django Reinhardt, Gilbert Montagné, Ray Charles ou encore Beethoven ont tous un point commun, ils sont tous atteints d’un handicap. Et pour plus d’inclusion, des initiatives se mettent en place. A l’instar de l'opération "Tous les matins d'orchestre" initiée par l’Orchestre national du capitole à Toulouse. Un groupe de six personnes, membres du Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) Simon de Cyrène, vont pouvoir participer à une dizaine de sessions de musicothérapie. Une expérience très positive qui s’achève ce 29 juin et sera renouvelée en octobre prochain, rapporte Juliette Moyer de RCF Allier.

De belles idées naissent aussi au sein des milieux scolaires, comme dans le Calvados avec l’école de musique de Valdallière, qui dès septembre 2021, accueillera des personnes en situation de handicap. A cette occasion, un orgue sensoriel ainsi qu’un piano à touches lumineuses vont être acquis par l’école.

Enfin, l’association Réseau National Musique et Handicap propose ses services à des familles à la recherche d'un professeur de musique pour leurs enfants, ou encore à des travailleurs sociaux qui voudraient entendre des musiciens dans leur institution.