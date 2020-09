La NASA lutte contre les discriminations

L’agence nationale américaine pour la recherche spatiale et aéronautique a pris l’initiative de renommer les étoiles qui portent un nom discriminatoire. Par exemple, la nébuleuse de l’esquimau qui fait référence aux peuples indigènes des régions arctiques a été renommée. Le terme jumeau siamois ne sera plus utilisé car cette expression désignait des frères thaïlandais utilisés comme monstres de foire. L’objectif de la NASA est de réactualiser ses usages et ses valeurs au monde d’aujourd’hui. L’agence américaine considère cette action comme une première étape dans son engagement en faveur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion.