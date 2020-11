La nature réinvestit les lieux urbains

De plus en plus de terrains en zones urbaines sont réaménagés pour accueillir des espaces verts et des productions d’aliments, cela s’appelle l’agriculture urbaine. En ville, en banlieue, sur les toits ou en bas des immeubles, des plantations voient le jour. Cette agriculture offre aux habitants une ressource alimentaire ultra locale, favorisant de ce fait l’égalité sanitaire, tout en créant de l’emploi et de l’insertion au cœur des quartiers. Ces projets sont également moteur de lien social, tout en sensibilisant les populations à l’écologie et à une autre manière de consommer.

À Strasbourg, une startup recycle les souterrains en zones d’activité agricole et transforme un ancien bunker en ferme à champignons et à endives. À Sartrouville, la "Ferme mobile" s’implante dans les terrains vagues pendant les travaux de rénovations dans les quartiers. À Lorient, la micro ferme "Fais pousser ton emploi !” devrait permettre, à terme, d’employer deux maraîchers. À Stains dans le 93, c’est même toute une filière qui a été recréée dans la cité : de la production agricole au traitement des déchets en passant par la vente directe et la transformation des aliments, le tout toujours avec un objectif d'insertion professionnelle et de pédagogie.