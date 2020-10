La nécessité de s'adapter aux conséquences du changement climatique

La triste actualité dans les Alpes-Maritimes et ces importantes inondations nous confrontent une fois de plus aux effets du dérèglement climatique. D'après une étude publiée en 2018, sur les 16 épisodes d'inondations les plus meutrières depuis 100 ans en France, six ont eu lieu ces 10 dernières années. Et pour la plupart des spécialistes, c'est bien le réchauffement climatique qui est en cause. Comment atténuer les effets de ce genre de catastrophe ? Quels sont les aspects de nos vies concernés par ce genre d'adaptation ?

Les effets du réchauffement climatique sont déjà là

Les effets du réchauffement climatique sont déjà là. Il est donc nécessaire de s'adapter, car même si nous réussissions à réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, les gaz déjà émis continueront à avoir des effets durant une centaine d'années.

Des étés plus chauds d'année en année, des épisodes climatiques violents... Pour la plupart des météorologues et des climatologues, c'est bien le réchauffement climatique qui est en cause. Une adaptation a posteriori est donc nécessaire.

