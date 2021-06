La Nuit du Handicap : une fête inclusive et pour tous

Pour sa quatrième année, La Nuit du Handicap se déploie dans une trentaine de villes, qui seront les lieux d’accueil de près de 250 animations, avec pour objectif d’une part, de faire la fête, d’une autre de valoriser toutes les personnes souffrant d’un handicap. Plus de 400 bénévoles se sont mobilisés pour préparer au mieux cet évènement.

Côté animations, le choix est large, entre apéritifs, jeux, saynètes, spectacles, débats, chorales, projections de films et d’autres activités. Certaines animations de réflexion seront également mises en place, comme des colloques sur le handicap et l’accessibilité.

Enfin, un grand bal inclusif se tiendra sur les rives du Canal de L’Ourcq le 6 juillet prochain comme le précise Juliette Moyer de RCF Allier.

Chaque édition a son porte-parole. Cette année, c’est Marie-Caroline Schürr qui s’en charge, atteinte d’une maladie génétique rare qui l’empêche de bouger ses bras et ses jambes. Elle a écrit un livre intitulé Out of the box ! : La joie à roulette, véritable hymne à la vie et au bonheur.