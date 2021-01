La pétition, une nouvelle forme de militantisme

Faciliter l’engagement citoyen

Si l’engagement citoyen sous la forme d’une pétition existe depuis très longtemps, son impact a été très largement agrandi par l’arrivée du web, qui permet une diffusion de masse, et offre une simplicité de la signature. La pétition en ligne a ainsi révolutionné la pétition papier et permet à tous de mener une campagne ou un combat. "On peut soi-même intervenir individuellement, lorsqu’on est confronté à un problème ou à une injustice et réagir en lançant sa pétition" explique Sarah Durieux, directrice de Change.org, une plateforme de pétitions en ligne. Manière facile, rapide et efficace de s’engager, cet outil permet de redonner un pouvoir décisionnaire aux citoyens. "La pétition permet le positionnement, l’ouverture d’un débat, et de fédérer des cosignataires autour d’une cause" explique Marie Yared, responsable de campagnes pour Avaaz.



L’encadrement et le suivi de ces pétitions

Les deux plateformes Change.org et Avaaz, interdisent les pétitions qui contiennent des propos discriminatoires, haineux, ou racistes. Avaaz possède une charte à respecter, et active un autre mécanisme si la pétition semble ne pas convenir, et peut ainsi sonder 50 000 de ses membres pour connaitre leur positionnement et avis. "Il est important que ces campagnes véhiculent des idées positives et constructives" exprime ainsi Marie Yared. La plateforme Change.org a toute une équipe qui vérifie les pétitions, notamment celles signalées par les membres, et le respect des conditions d’utilisation. Au lancement d’une pétition, l’internaute a également la possibilité d’accéder à des clés et conseils pour mener à bien sa campagne et pour la diffuser au maximum. Les pétitions sont également suivies par le biais de différentes étapes : nombre de signatures, nombre de médias la relayant, et leur impact final sur les décisions politiques ou des concernés.



Accessible à tous

La pétition en ligne s’est largement démocratisée, et plus de 13 millions de français utilisent à présent Change.org. Le web offre comme avantage d’être un moyen incroyable de donner de la visibilité à une cause, et de se regrouper autour d’elle. L’épisode Covid a notamment permis une augmentation significative des lancements et signatures de pétitions, car la mobilisation citoyenne en ligne était le seul moyen de s’exprimer durant ces temps d’isolement. Les pétitions peuvent être locales, nationales ou internationales et toucher ainsi plus ou moins de public. "La pétition en ligne, c’est donner un outil démocratique à des gens qui n’ont pas forcément la possibilité d’aller manifester dans la rue, avec par exemple des problèmes de santé, d’isolement, ou par manque de temps" explique Sarah Durieux.