La plateforme numéro vert

Lancé juste avant le premier confinement, le 0 805 034 844 est devenu plus largement un numéro d’appel pour tous ceux qui se sentaient seuls face au chômage. Un numéro vert qui fonctionne grâce à une trentaine de bénévoles se relayant toutes les demi-journées avec un objectif : être à l’écoute. Cette écoute permet de créer un lien et un échange avec les appelants, pour répondre à leurs inquiétudes. Depuis le premier confinement, plus de 600 appels ont été reçus et parmi eux, 200 appels ont débouché sur une mise en lien avec des binômes accompagnateurs du réseau SNC pour un suivi. Une autre partie des appelants a pu renouer le contact avec les différents organismes publics ou privés parfois injoignables, et d'autres appelants ont été orientés vers le réseau de psychologues qui travaillent avec SNC.