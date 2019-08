La police municipale de Valence investit les boulevards

Avec le doublement des effectifs, les agents étaient un peu à l’étroit. Les locaux de ce nouveau poste font plus de 800 m², contre 500 auparavant. Le personnel bénéficiera notamment de nouveaux espaces : une salle d’entrainement aux gestes de défense et une salle de réunion plus spacieuse.

Autre plus-value : le 3ème étage, celui dédié au centre de protection urbaine autrement dit la salle de visionnage des 184 caméras de vidéo-protection.

Par ailleurs, la présence de policiers municipaux au Pôle Bus, zone la plus fréquentée de Valence, devrait, le maire l’espère « apaiser le lieu ».



Quant aux anciens locaux, en face de la préfecture, ils seront vendus et transformés en logements.



En quelques chiffres :

Un an de travaux a été nécessaire.

Coût de ce nouveau poste : 715 000 euros pour l’achat du bâtiment et 2.6 millions d’euros pour les travaux.



Inauguration officielle le 17 septembre à 11h avec des évènements à l’extérieur.