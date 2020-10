La puissance de la culture américaine

LA SEMAINE AMÉRICAINE SUR RCF - À l’approche des élections américaines, RCF se met aux couleurs des États-Unis pendant une semaine. Du 26 octobre au 1er novembre, nous vous proposons une programmation spéciale pour bien comprendre les enjeux politiques de cette élection, avec de nombreux magazines sur la société américaine, la place qu'elle accorde aux religions et ses préoccupations environnementales.

> En savoir plus

Un film, un groupe de musique, une série, une comédie musicale ? Que représente la culture américaine pour vous ?

Stéphanie Gallet et Melchior Gormand reçoivent Julien Bisson, rédacteur en chef de la revue America et de l'hebdomadaire Le 1, Monica Michlin, professeure d'études américaines, spécialiste des séries américaines et Alexis Grardel, passionné de culture américaine et créateur du podcast Pèlerinages américains. Il est parti en stop sur les routes américaines pour s'immerger dans diverses communautés qui font des pèlerinages aux Etats-Unis de Martin Luther-King, à Elvis en passant par le héros d'Into the Wild ou les Améridiens qui vont rendre hommage à leurs ancêtres.

America : une revue récente éphémère

Créée juste après l'élection de Donald Trump, par François Busnel et Eric Fottorino, America est une revue trimestrielle, qui a eu pour objectif de couvrir l'intégralité du mandat de Donald Trump. Le 16ème et dernier numéro doit paraître le 20 janvier, le jour de l'investiture du nouveau président. L'idée ? Confier les pages de cette revue à tous les grands écrivains français et américains qui pouvaient nous en apprendre davantage sur l'Amérique. "Certains disaient que Trump une fois élu allait rentrer dans le costume présidentiel tel qu'on l'a connu auparavant, la réalité, c'est que cela a été différent et que nous n'avons pas eu trop de 4 ans pour raconter cette présidence pas comme les autres", indique Julien Bisson.

"Une sorte d'état d'esprit américain est insufflé à chaque Américain depuis sa tendre enfance"



Les séries TV, miroir d'une société

Spécialiste des séries télévisuelles américaines, Monica Michlin justifie son intérêt pour cette thématique : "Il y a là une mine à la fois pour ceux qui veulent travailler sur l'esthétique mais aussi sur des représentations notamment en ce qui concerne les représentations de la présidence américaine. On a basculé avec la présidence Trump dans un mode présidentiel relativement inédit qui est celui de la téléréalité".

Une certaine unité dans la diversité

Joan Baez, Bob Dylan, les discours de Martin Luther-King, Nirvana, les manifestations Black lives matter, la culture de la résistance ... Comment expliquer la puissance de la culture américaine ? Existe-t-il UNE culture américaine ? "Ce n'est pas une culture monolitique", assure Monica Michlin.

"On est dans un pays immense avec 350 millions d'habitants. Il y a une miriade de cultures et des réalités aussi bien sociales, éthniques, géographiques très différentes mais on sent bien que lorsqu'on parle de culture américaine, il y a quelque-chose qui unifie ces différentes cultures. C'est une sorte d'état d'esprit américain qui est insufflé à chaque Américain depuis sa tendre enfance, c'est-à-dire une image de ce que peut être l'American Dream, qui porte l'identité américaine, et puis l'American Way of Life, ces deux concepts qui se complètent. Ce qui me frappe dans cette culture, c'est cette double casquette, une casquette totalement universaliste, c'est à dire l'idée que chacun peut se retrouver sur toute la planète dans cette culture américaine et en même temps une singularité totale", précise Julien Bisson.

Une culture qui a une façon de concevoir le monde propre, liée à une histoire et à une géographie totalement différentes de celles de l'Europe.