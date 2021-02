Engagement, bénévolat, don de soi, soutien financier, tant d'actions qui peuvent changer la vie des personnes dans le besoin et aider à construire un monde meilleur. Aujourd'hui dans Je pense donc j'agis, Melchior Gormand et Stéphanie Gallet accueillent trois invités qui font l'expérience quotidienne de la puissance du don.

Tristant Hauck est directeur des partenariats des Activités sociales d’AG2R LA MONDIALE et facilitateur de coalitions d’acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire, Dominique Thierry est auteur et président d'honneur de France Bénévolat et Georges Dhers est également auteur mais aussi responsable du collectif Pacte civique Haute Garonne.

Trouver de nouvelles modalités d'engagement : un nouveau défi pour les associations

En donnant, nous créons du lien et c'est peut-être ce dont nous avons le plus besoin en ces temps d'isolement. Tristant Hauck constate que, l'État ne pouvant prendre en charge toutes les actions d'aide aux plus vulnérables, les associations sont vitales dans le tissu solidaire français, or, ces associations vivent grâce à des bénévoles et sont donc dépendantes de l'action de chacun des citoyens.

Face à une baisse du bénévolat en France, les associations tentent de trouver d'autres formes d'engagement. Il est possible, aujourd'hui, de donner de son temps et de sa personne de différentes manières : en s'engageant sur un projet de territoire, dans son quartier ou en donnant simplement une heure de sa semaine comme le propose l'heure civique.

La crise du Covid : un accélérateur de solidarité

Très souvent dans l'incertitude et les difficultés, l'humanité de chacun se révèle. En effet, Dominique Thierry se réjouit de "l'élan de solidarité" qu'a pu provoquer la pandémie de Covid-19 en France. "Depuis toujours quand il y a une grande catastrophe les gens sont naturellement solidaires ce qui est quand même un bon signe sur l'humanité" relate-t-il.

À cela s'est ajouté "une énorme capacité d'innovation", nécessaire pour trouver des formes d'engagements adaptés à la situation sanitaire.

Geogres Dhers constate qu'il y a en France une "crise du lien, une crise de la confiance". il y a donc urgence à faire se rencontrer les personnes partageant les mêmes passions ou talents, afin de redynamiser ces liens si fondamentaux pour tout être humain et restaurer la dignité de chacun.