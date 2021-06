La quête de sens et l'intégration des jeunes en entreprise

Un métier qui a du sens

Dans le monde qui nous entoure, trouver un emploi qui a du sens est le souhait de nombreux jeunes. Romain Briat, jeune diplômé de l’ESSEC et analyste financier, s’est longuement interrogé sur la question : "ce n’est pas facile de trouver un sens à notre métier, mais c’est dans l’air du temps que de s’interroger dessus. Je ne sais pas si à l’époque de nos parents ils avaient la même réflexion. Mais l’essentiel, c’est surtout de trouver quelque chose qui a du sens pour nous". Avoir un impact positif sur le monde est également un objectif pour de nombreux jeunes qui s’apprêtent à intégrer le monde du travail : "je pense que beaucoup de jeunes se posent la question de l’impact qu’ils auront sur le monde et essayent de le changer. D’ailleurs, j’observe de plus en plus une dimension collective dans ces réflexions“, déclare le jeune analyste.



Une intégration parfois difficile

Si en temps normal l’intégration des jeunes dans les entreprises peut être difficile, la crise sanitaire et le télétravail n’ont pas facilité la situation. Un point de vue partagé par Romain Briat : "2020 a été une année très difficile pour les jeunes et leur entrée dans le monde du travail" mais il souligne que certaines entreprises ont fait preuve d’une vigilance plus accrue envers les jeunes. Des obstacles sont présents et beaucoup de jeunes s’y confrontent avec parfois des craintes avant même d’intégrer une entreprise : "oui ça fait un peu peur le monde du travail, pour la plupart c’est une découverte. Quand vous intégrez une société, vous avez d’un coup beaucoup de responsabilités. C’est pourquoi il faut un accompagnement des jeunes dans le milieu de l’entreprise pour qu’ils puissent s’intégrer", explique Louisa Maréchal-Fabre, déléguée aux actions sociétales chez Saint-Gobain.



Un accompagnement essentiel et indispensable

"Il faut toujours une sorte de mentor, une personne qui nous accompagne et qui est bienveillante", observe Louisa Maréchal-Fabre et d'ajouter "en accompagnant les jeunes, on les amène à se projeter dans le monde du travail". Romain Briat partage également cet avis : "ça parait indispensable d’être accompagné d’autant plus lors de cette période". Les entreprises ont aussi à coeur de mettre en place ces accompagnement, comme le souligne Louisa Maréchal-Fabre : "les entreprises ont conscience que les jeunes sont les équipes de demain et ont une volonté de les accompagner. Il faut forcément un temps d’apprentissage".



