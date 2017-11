La Région remet les pendules de la SNCF à l'heure

Après deux ans de négociations, la région Auvergne Rhône Alpes et la SNCF ont trouvé un accord sur une nouvelle convention sur les TER.

Le constat est sans appel: Auvergne Rhône Alpes est la deuxième région avec le plus de trains en retard. Différentes raisons à cela explique Guillaume Pepy, président du groupe: "Des voies anciennes qui nécessitent beaucoup de travaux, un réseaux très saturé et aussi beaucoup de lignes à voie unique".

Objectif : moins de 40% de trains en retard

Dans cette nouvelle convention, l'objectif est clair: moins 40% de TER en retard et 90% de TER à l'heure d'ici 2020.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Coup de pression de la Région

Pour inciter la SNCF à faire des efforts, la Région Auvergne Rhône Alpes durcit le ton. Un système de malus et de pénalités sera mis en place pour atteindre les objectifs. Cela vise particulièrement les lignes les plus en difficulté: Lyon-Saint Etienne, Lyon-Grenoble, Lyon-Chambéry et Lyon- Saint André le Gaz.

Des sanctions pouvant aller jusqu'à 1,2 millions d'euros sont prévues si la régularité ne s'améliore pas. Le montant des pénalités en cas d'annulation est aussi revu à la hausse. Elles sont multipliées par cinq par rapport à l'ancienne convention et appliquées dès le premier train annulé.