Des professeurs et des élèves se sont mis en tête de rateper une remorque frigorfique. Le but ? En faire un habitat d’urgence pour les sans-abri. Un projet utile car la législation en vigueur impose de ne plus exploiter ces caisses frigorifiques après 12 ans de circulation. Une initiative qui a donc une dimension écologique, économique, et sociale !

Pour aller plus loin : https://www.leetchi.com/c/remorquedelespoir2021