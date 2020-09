La rentrée dans les collèges loirétains

Assurer la transmission des savoirs dans un contexte sanitaire hors norme, c'est l'enjeu du département pour cette rentrée 2020.

On fait le point aussi sur les travaux et les projets du Loiret pour améliorer la vie des élèves.

Avec Marc Gaudet, président du Loiret et Gérard Malbo vice-président à l'éducation.