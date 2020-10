La situation en Haïti

Le pays est secoué depuis des décennies par des crises économiques et des troubles sociopolitiques motivés par le soulèvement de la population face aux scandales de corruption, détournements de fonds publics, dérives autoritaires et la montée en puissance des gangs armés. Cette crise alimentaire s’explique également due à une dégradation économique globale combinée à des mauvaises saisons agricoles provoquées par des sécheresses à répétition. L’épidémie du coronavirus a d’autant plus compliqué la situation, rendant les échanges commerciaux pourtant essentiels à l’économie nationale et aux castes les plus pauvres, impossibles. Tet Kolé, un mouvement paysan défendant les intérêts des familles paysannes et un système de production local, tente à son échelle de venir en aide aux personnes en détresse alimentaire.