A la veille des régionales, désaffection du politique et renouvellement démocratique

C'est aujourd'hui le troisième jour de cette semaine spéciale élections dans l'émission Je pense donc j'agis.

Le premier tour des élections départementales et régionales aura lieu le 20 juin 2021 et le second le 26 juin 2021. À cette occasion, 45 millions d'électeurs sont appelés aux urnes.

Entre abstention, désaffection du politique et nouvelles aspirations citoyennes, où va la démocratie ?

C'est la question que se posent Stéphanie Gallet et Melchior Gormand aux côtés de leurs trois invités. Laetitia Krupa est journaliste et auteure de l'ouvrage "La tentation du clown. Comment un candidat hors système va bouleverser l'élection présidentielle" aux éditions Buchet Chastel, Christian Le Bart, est, lui, professeur de science politique à l'IEP de Rennes et auteur de "Nouvelle sociologie de la France" aux éditions Armand Colin et enfin Loïc Blondiaux est professeur et chercheur en science politique à la Sorbonne.



La défiance des Français envers les institutions

"Ce qui caractérise la politique française depuis quinze vingt ans, c'est la défiance à l'égard de ce qu'on appelle les "grammaires institutionnelles", c'est à dire une conception de la vie politique dans laquelle les institutions tiennent les individus, les institutions tiennent l'armature à partir de laquelle se déploie la vie politique" introduit Christian Le Bart.

La défiance actuelle envers les partis politiques, les collectivités ou l'état le prouve.

L'émergence du phénomène des "clowns" sur la scène politique

Un autre phénomène prouvant la défiance des français face au politique est l'émergence du phénomène des "clowns". Ces personnes viennent de l'extérieur, n'ont aucunes attaches instituionnelles et peuvent se trouver "auréolé d'une sympathie populaire et bouleverser un ordre politique" ajoute Christian Le Bart.

Dans cette catégorie des clowns, Laetitia Krupa qui a écrit un livre sur le sujet, prend l'exemple de Cyril Hanouna, Eric Zemmour ou encore Didier Raoult. "Toutes ces personnes là, ont comme point commun d'être apolitiques [...] et ont l'envie de représenter le peuple, c'est ce qu'on appelle un outsider en politique, un candidat-citoyen, qui connait le peuple mieux que quiconque et qui sait comment le représenter" explique l'autrice.



Une perte de confiance dans la démocratie

Loïc Blondiaux constate une perte totale de confiance dans le système politique notamment dans les personnes qui font de la politique. La période actuelle démontre un "effondrement" et un "épuisement" d'institutions qui sont nées au 18ème et 19ème siècles et qui sont remises en question par les français aujourd'hui.

Loïc Blondiaux donne l'exemple des institutions parlementaires qui sont aujourd'hui vidées de leur sens alors que l'exécutif à pris le dessus dans le débat. Tout comme les partis, aujourd'hui édulcorés, qui ne sont plus des repères pour les citoyens français.