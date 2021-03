La vie est un cadeau, Anne-Catherine Tiri-Lantin

"Les méthodes naturelles sont la Rolls-Royce de la sexualité" dit Anne-Catherine Tiri-Lantin pour planter le décor. Lorsqu'elle a obtenu ses multiples diplômes en biologie, en statistiques et enfin en sciences médicales, elle ne pensait pas à devenir experte en naprotechnologie, Natural Procreative Technology. Son chemin de vie, après quelques expériences amoureuses ratées et après son mariage réussi, l'a menée à explorer ces méthodes qui favorisent la conception ou au contraire qui permettent de l'éviter. Elle-même a perdu un bébé avant la naissance et puis, en appliquant ses propres méthodes, elle a donné la vie au petit Roch.

En tant que scientifique, elle a publié des articles sur les effets du Cobalt ou des méta analyses sur le lien entre les pesticides et la leucémie chez l'enfant. Elle met maintenant son énergie et son expérience scientifique à profit dans les médecines restauratrices de la fertilité. "Les préjugés sur les méthodes Ogino des années 1970 méritent une sérieuse mise à jour. L'efficacité des méthodes naturelles bien appliquées présentent le même taux de réussite que la pillule, soit 99%, mais sans la chimie et en respectant le corps de la femme" dit-elle. De surcroît, elle rejoint ces femmes qui veulent redonner le grand désir de l'Amour dans toutes ses dimensions.

"FertilityCare et la NaProTechnology sont à mes yeux un instrument d’une « révolution sexuelle » qui peut changer le monde. A Louvain-la-Neuve, j’accompagne également avec joie les jeunes femmes célibataires qui souhaitent se connaître et recevoir de l’encouragement à vivre la chasteté, c’est-à-dire l’intégration réussie de leur sexualité dans la construction de leur personnalité."

Plus d'informations: https://www.fertilitycare.be/equipe/100-anne-catherine-tirilantin