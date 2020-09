La ville de Vichy accueillera en 2023 les Global Games

Les Global Games réunissent les plus grands athlètes de sport présentant un handicap psychique ou mental, des jeux organisés tous les 4 ans. Le territoire de Vichy a un peu moins de 1000 jours pour se préparer à accueillir plus de 1000 athlètes âgés entre 16 et 35 ans. Près de 90 pays seront représentés sur dix disciplines du 4 au 23 juin 2023. Ils sont sélectionnés à travers différentes épreuves qui évaluent leurs capacités physiques. Après ces tests, les participants échangeront avec les sportifs paralympiques présents mais également avec les représentants des fédérations concernées.

Pour aller plus loin : lareleve.france-paralympique.fr