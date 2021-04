La voix de la jeunesse : les bienfaits du chant à plusieurs

QUAND LE CHANT LIBÈRE ET RAPPROCHE DE DIEU

Tous et toutes travaillent leur voix depuis des années, sont pétris de musique et pratiquent le chant à plusieurs, à un niveau amateur ou professionnel. Nos invités d'aujourd'hui se plaisent à chanter pour Dieu en groupe, et ça s'entend ! Le chant libérateur, revivifiant, consolateur parfois, et même thérapeuthique : avec l'intervention de nos fidèles auditeurs et auditrices et la passion des 4 invités, cette heure d'émission est une démonstration de la puissance des voix unies, quelque soit le registre.



QUATRE INVITÉS PASSIONNÉS

Étudiante en orthophonie à Nantes, Astrid Bros est la co-cheffe de chœur de la chorale de l'aumônerie des étudiants de Nantes.

Après en avoir été la cheffe de chœur pendant deux ans, Gabrielle Baudesson est membre de la chorale interscoute de la Paroisse étudiante de Toulouse.

Avec d'autres jeunes proches de la Communauté du Chemin Neuf, Baptiste Le Balle fait partie du collectif Chemin Neuf Worship, pour lequel il chante. Découvrez les clips et le premier album du collectif.

Il est maître de chapelle à la primatiale Saint-Jean de Lyon : Thibaut Louppe est le directeur de la Maîtrise de la Primatiale, gérée par l'association « ​Les Petits Chanteurs de Lyon », en partenariat avec l'école Sainte-Marie-Lyon et le Diocèse de Lyon.



MUSIQUE

reprise de Africa de Toto, par la Angel City Chorale de Los Angeles : youtube.com/watch?v=-c9-poC5HGw



POUR ALLER PLUS LOIN

Dans l'émission précédente, nous parlions du rassemblement Ecclesia Cantic de ce WE (10-11 avril) :

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00 Je pense donc j'agis Ecclesia Cantic : chantez au Seigneur un chant nouveau ! En savoir plus

En décembre, Véronique Alzieu recevait Thibaut Louppe dans Contre Courant :