Laudato si, écologie humaine, Xavier Muller

Témoignage et plaidoyer de Xavier Muller, philosophe et coach en entreprises pour une écologie humaine, une écologie intégrale, inspiré par l’encyclique Laudato Si du pape François. Il s’agit d’un laboratoire de transformation personnelle et sociétale au service de tout l’homme et tous les hommes, fondé sur une anthropologie réaliste qui situe l’homme à sa juste place dans le monde vivant. #LaudatoSi, pour un nouvel art de vivre.