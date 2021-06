Le besoin du silence dans nos vies

"Dans toute la création, rien n'est plus semblable à Dieu que le silence", disait maitre Eckart. Le premier confinement a permis à beaucoup d'entre nous de redécouvrir le silence et ses bienfaits, celui qui apaise et qui conduit à l'intériorité, que l'on sent parfois habité de quelque-chose ou peut-être même de quelqu'un. De là à parler de spiritualité, il n'y a qu'un pas.

Le silence, chez les moines, est ainsi à la fois extérieur et intérieur. Il demande de l'humilité et de se mettre à l'écoute de la Parole.

Se recharger

"Le silence recharge mes batteries pour vivre dans ces sociétés très cadencées, très rythmées et dans ces activités professionnelles qui nécessitent une grande disponibilité", témoigne Michel Cool, journaliste et auteur de très nombreux ouvrages, dont "Conversion au silence, itinéraire spirituel d'un journaliste".

Ma recharge de silence est indispensable pour mon équilibre et garder ce calme intérieur que je compare souvent à un lac", ajoute l'invité de Véronique Alzieu et Melchior Gormand.

Le silence de la présence

A l'âge de 49 ans, en pleine réussite professionnelle, heureux dans une vie bien remplie, Michel Cool fait face à trois événements douloureux, qui le précipitent "dans un puits profond" : le deuil de son père, un chômage brutal et une maladie longue durée.

"Le Bon Dieu se sert d'instruments. Un éditeur a voulu me rebooster et m'a proposé une enquête sur la vie monastique. A la fin de cette enquête à l'occasion d'une promenade dans un petit bois en Belgique, il y a 11 ans, j'ai vécu un moment très fort : un moment d'effondrement et de relèvement. J'étais complètement envahi par un silence intérieur que je pouvais exprimer par des mots "N'aie pas peur, je suis là". Je dis souvent que cela a été une visitation du silence".

Une de ses habitudes quotidiennes consiste désormais par 45 minutes de prière silencieuse chaque matin, qu'il appelle une conversation silencieuse.

"Je m'appuie sur le bréviaire. J'ai besoin de ce temps-là pour m'empoter. C'est ma sucrerie spirituelle. Pour moi la prière est une madeleine de Proust de ce grand moment où j'ai senti cet amour silencieux qui faisait de ma vie sa maison".