Le bienheureux Carlo Acutis et les miracles eucharistiques

Carlo Acutis nait en 1991 dans une famille italienne aisée non pratiquante. Lui, dès sa première communion, décide d être toujours uni à Jésus (« le but de ma vie »). Tout en vivant une jeunesse ordinaire, il met ses dons en informatique au service de l'évangélisation, lançant un site sur les miracles eucharistiques, puis collaborant à celui du Vatican. Le 12 octobre 2006, il meurt en quelques jours d'une leucémie foudroyante, non sans avoir ramené la plupart de ses proches à une foi vivante. La dévotion pour ce jeune si attachant, véritable phénomène en Italie, se répand aujourd'hui dans le monde entier. Il a été béatifié le 10 octobre 2020.

Son exposition circule en Belgique : https://www.saintejulienne.org/fr/une-fete-liegeoise/le-sanctuaire-de-sainte-julienne-de-cornillon/exposition-sur-les-miracles-eucharistiques/

Livre : "Carlo Acutis, La passion du ciel" par Jean-Luc Moens

http://www.avm-diffusion.com/A-147228-carlo-acutis.aspx