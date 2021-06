Le bienheureux Carlos Acutis et les miracles eucharistiques

Carlo Acutis nait en 1991 dans une famille italienne aisée non pratiquante. Lui, dès sa première communion, décide d être toujours uni à Jésus (« le but de ma vie »). Tout en vivant une jeunesse ordinaire, il met ses dons en informatique au service de l évangélisation, lançant un site sur les miracles eucharistiques, puis collaborant à celui du Vatican. Le 12 octobre 2006, il meurt en quelques jours d une leucémie foudroyante, non sans avoir ramené la plupart de ses proches à une foi vivante. La dévotion pour ce jeune si attachant, véritable phénomène en Italie, se répand aujourd'hui dans le monde entier. Il a été béatifié le 10 octobre 2020.

Son exposition circule en Belgique : https://www.saintejulienne.org/fr/une-fete-liegeoise/le-sanctuaire-de-sainte-julienne-de-cornillon/exposition-sur-les-miracles-eucharistiques/

Livre : "Carlo Acutis, La passion du ciel" par Jean-Luc Moens

http://www.avm-diffusion.com/A-147228-carlo-acutis.aspx