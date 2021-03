Le CCFD-Terre Solidaire : 60 ans d'actions au service du changement

Un engagement humain

Nathalie Henry-Delatre, chargée de développement associatif Champagne-Ardenne au CCFD-Terre Solidaire affirme que "l’engagement au CCFD est très fort et nous transforme complètement. On comprend également que nous avons la capacité de faire bouger les choses". De son côté, Floriane Louvet, chargée de mission partenariat Amérique Latine insiste sur l’aspect humain de son engagement au CCFD : "les organisations avec lesquelles on travaille, ce sont avant tout des hommes et des femmes engagés pour faire bouger les choses. Ce sont plus que des projets, ce sont des aventures humaines". S’investir au CCFD-Terre Solidaire, c’est également faire des rencontres marquantes. Nathalie Henry-Delatre raconte avoir rencontré des acteurs locaux du changement en Indonésie qui l’ont fait se questionner sur les moyens d’agir.



Un travail collectif

L’aspect humain de l’engagement est permis notamment par la dimension collective du travail de l'ONG avec ses nombreux partenaires dans le monde. Floriane Louvet explique que son rôle est "d’accompagner des organisations locales dans leurs actions notamment en identifiant les enjeux et les problématiques des différents territoires. On travaille avec des associations qui agissent sur les causes structurelles des problèmes et les aide à s’organiser". De son côté, Nathalie Henry-Delatre rappelle que "c’est ce travail d’équipe qui nous prouve que l’on peut agir. On crée un lien fort à l’international qui nous permet de s’engager sur le long terme". Avec la crise sanitaire, ce lien est difficile à entretenir, Floriane Louvet déplore de n’avoir pu partir sur place depuis décembre 2019 alors qu’elle partait quatre à cinq fois en mission par an. Dans ce travail collectif, les 15 000 bénévoles de l’association jouent également un rôle important. La chargée de mission partenariat Amérique Latine raconte notamment être allée plusieurs fois en mission avec des bénévoles. "On travaille également avec eux pour mettre en lien des territoires français avec des partenaires d’autres pays" affirme Nathalie Henry-Delatre.



Un impact sur le long terme

Les différentes missions réalisées en étroite collaboration avec les associations locales se font sur le long terme précise Floriane Louvet : "cela prend du temps de faire bouger les choses, c’est un travail de long terme et il faut s’en donner les moyens et le temps. On ne reste pas passif à attendre, on agit, on accompagne les partenaires sur plusieurs années pour ensuite voir l’impact du travail accompli". Le CCFD-Terre Solidaire effectue également un gros travail politique pour faire changer les choses dans les décisions prises par les dirigeants. La chargée de mission Amérique Latine indique "qu'il est difficile d’exister notamment grâce à des gros acteurs de l’agro-business. Là aussi, ça prend du temps mais on travaille en collectif avec d’autres organisations à l’international pour tenter d’avoir plus de poids. Le travail d’équipe c’est notre force pour avoir de l’influence face à des enjeux économiques aussi importants pour des acteurs très influents".

Par Nathan Chaize