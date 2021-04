Le CDAD de Moselle ? Quésaco ? Un centre d'information XXL !

Accéder au droit, mais lequel ? Près de 27 codes, comment s'y retrouver ? Tel est le rôle du CDAD, Conseil Départemental d'Accès Au Droit de Moselle crée en 1991. Un service qui dispatche vers les asociations, les permanences juridiques et gratuites, les maisons de justice et du droit.

Virginie Thomas, coordinatrice, vous en dit plus au micro de Chantal de La Touanne.