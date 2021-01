Le combat contre le plastique continue

La composition du plastique n'est pas durable, et son impact environnemental négatif est bien connu. On estime qu’à l’échelle européenne, nous jetons entre 150 et 500 000 tonnes de plastique dans les océans chaque année, ces chiffres expliquant le terme "océan de plastique". D’autant plus que ce matériau à tout faire est également revenu en force sous l’effet de la crise sanitaire. En effet, celle-ci a rendu indispensable le port de masques respiratoires, souvent à usage unique et fabriqués en microfibres de plastique, et d’autres accessoires comme les gants de protection, et les modalités de recyclage ont été insuffisantes, voire inexistantes. Adoptée en février 2020, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire doit entrer en application progressivement d’ici 2040 avec de nouvelles mesures effectives cette année.

