Le confinement, tout un poème !

Martin BULIARD, sportif accompli et militaire de carrière (DMD58), écrit de la poésie depuis l'âge de 18 ans et a édité un recueil en 2015 (La Course du Soleil - 14€ - disponible au 07.83.79.65.15). Dans l'émission "Ondes Poétiques", Martin BULIARD expose cinq textes inspirés par son expérience des confinements imposés par la crise sanitaire, depuis le premier au printemps dernier jusqu'au second que nous terminons actuellement : "Zone blanche", "Syndrome de Stockholm", "Libre pensée", "Le coeur impatient" et "L'obscurité". Cinq poèmes témoignent de l'évolution du ressenti de l'auteur au fil des semaines. Véritable voyage intérieur, depuis Nevers, dans un monde en crise.