Le curriculum vitae, frein à l’embauche

Le curriculum vitae est-il inégalitaire et discriminatoire ? C’est ce qu’avance le collectif "Je ne suis pas un CV“, qui lutte contre "le problème endémique de la discrimination à l’embauche" comme le précise Maud de Bourqueney de RCF à Marseille. Dans leur combat, les membres ont publié une tribune dans le journal Libération pour demander que le CV ne soit plus "le document indépassable pour espérer accéder à l’emploi".

La discrimination à l’embauche par le CV est courante et se base souvent sur l’origine, la couleur de peau, le genre, le handicap, ou le lieu de résidence. Mais il existe des alternatives comme le "CV anonyme", un CV sans photo et sans nom, uniquement avec des compétences et les expériences du candidat. Il est aussi possible de s’appuyer sur les technologies numériques pour repérer des candidats et leurs compétences tout en leur permettant de rester anonyme.

Maud de Bourqueney cite les propos des signataires : "nous sommes riches de nos différences. Si notre âge, la couleur de notre peau ou nos handicaps participent de notre identité et de notre singularité, ils ne doivent plus déterminer, malgré nous, le rôle que nous pouvons jouer".