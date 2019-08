Le dispositif Turbo pour aider des jeunes à trouver un emploi

Dispositif co-construit entre Apprentis d’Auteuil et le groupe Bergerat Monnoyeur, Turbo permet à

des jeunes âgés de 18 à 25 ans sans qualification de se former aux métiers de la mécanique. Projet

généreux et passionnant, Turbo est né il y a 4 ans de l’initiative du Groupe Monnoyeur qui a souhaité

s’engager dans une action sociale concrète : aider des jeunes en difficulté à trouver un emploi.