Le football, un terrain idéal d'éducation populaire et citoyenne

Le football : un sport acteur dans l’éducation

Le football s’impose comme un vecteur éducatif. "Je suis convaincu que le sport est le troisième lieu d’éducation après la famille et l’école. C’est un apprentissage de la vie" affirme Patrick Braouezec, président du Fondaction du Football. Un constat partagé par Yssa Dembélé, coordinateur sportif pour l'Académie Football Paris 18, qui participe quotidiennement à la transmission des valeurs sociales et humanistes avec les jeunes joueurs : "le collectif, le partage, la solidarité, le respect, voilà quelques valeurs, mais surtout, on explique aux jeunes que ces valeurs sont le reflet de notre société et que c’est donc important de les intégrer et de les respecter".



Les clubs de foot : partenaires de la vie sociale

Si le rôle premier des clubs est de former les jeunes au football, ils assurent aussi un rôle social et éducatif au sein des collectivités. Yssa Dembélé a rejoint l'Académie Football Paris 18 en août 2020 et pour lui c’est plus qu’un club de foot : "c’est un club humain et social, qui est implanté dans un quartier populaire. On essaye de répondre au maximum aux différents problèmes sociaux au sein du quartier".

Quant au Fondaction du Football, la vision des clubs est la même : "on s’aperçoit que les clubs jouent un rôle essentiel dans l’éducation, la mixité et la diversité. Mais on ne voit peut-être pas assez le travail des clubs, il ne faut pas oublier que cela représente près de 400 000 bénévoles qui ont à cœur d’éduquer et guider les quelques 2 000 000 de licenciés", rapporte Patrick Braouezec en précisant "qu'il faut mettre en valeur les personnes qui enseignent l’art du football et l’art de la vie. Les éducateurs sportifs sont des repères pour les jeunes".



Le sport pour s’ouvrir aux autres

Le rôle éducatif des clubs se concrétise de différentes manières. Premièrement sur le terrain avec le respect des règles, de l’adversaire, de ses coéquipiers ou encore de l’arbitre. Mais aussi à travers des temps extérieurs aux entraînements : "on transmet beaucoup de valeurs et de principes par des ateliers. Récemment, on en a fait un sur la sensibilisation au harcèlement scolaire ou encore sur les dangers du numérique", raconte Yssa Dembélé. Des moments que les jeunes apprécient : "les joueurs sont très demandeurs, mais il faut que les ateliers soient interactifs" conclut l’éducateur.

Dernier point abordé, la présence des femmes dans le milieu sportif. Patrick Braouezec regrette leur manque de présence, mais avec le Fondaction, ils cherchent à faire évoluer les choses : "le manque de femmes n’est pas seulement lié à l’aspect sportif. Il faut leur apporter plus de sécurité et surtout leur permettre de se réapproprier l’espace public". Du côté de l'Académie Football Paris 18, il n'y a pas d'équipe féminine, mais les responsables souhaitent en créer une pour septembre prochain en réponse à une forte demande.