Le jeu, facteur d’inclusion dans le handicap

CAP, c’est le nom du projet impulsé par la Fondation Paralysie Cérébrale visant à aider des enfants de 1 à 4 ans à améliorer leurs capacités motrices par le jeu. "Parmi les jeux, on compte la peinture, la pâte à modeler, le toboggan, le vélo, le collage..." précise Juliette Moyer, journaliste pour RCF Allier.

L’objectif de CAP est de rendre ces enfants plus autonomes avec plus de 50 heures de stage. Le projet est pour l’instant expérimenté dans quatre villes européennes : Angers, Brest, Bruxelles et Pise.

Autre initiative, cette fois-ci lancée par le Comité international paralympique : un jeu vidéo intitulé le Pegasus Dream Tour qui sera disponible le 24 juin. "Les utilisateurs seront en fauteuil roulant ou avec des prothèses sur différentes disciplines comme le basket ou l’athlétisme" ajoute Juliette Moyer. Le but de ce projet est de développer la visibilité des jeux paralympiques, souvent délaissés dans les médias.