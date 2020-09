Le quartier Mistral à Grenoble

Hommes cagoulés, arme au poing, en pleine journée. Une vidéo est devenue la source d’un débat sur Twitter entre le maire écologiste de Grenoble et le ministre de l’Intérieur pour savoir qui est le responsable du manque d’effectifs policiers dans le quartier. Grande surprise, il ne s’agissait que du tournage d’un clip vidéo, les armes étaient factices. Le Mistral est un des quartiers difficiles de Grenoble et est souvent exposé dans les médias sous le prisme de la drogue. Malgré cette actualité, parfois néfaste, ce quartier de 3000 habitants s’engage pour lutter contre la mauvaise réputation et la vie de cette banlieue. Grâce aux associations comme Oasis des Cités, les enfants bénéficient d’une aide aux devoirs et parfois de vacances. Le Lundi des Femmes est un atelier qui permet aux femmes du quartier de discuter de maternité ou de consentement. Des habitants du quartier Le Mistral travaillent chaque jour à solidifier le lien social, le bien-être et à redonner confiance aux citoyens.