Le rire comme chemin de vie spirituelle

Le rire, une question de regard

Pour Philippe Rousseaux, "c’est le regard que l’on porte sur les choses qui fait rire ; le clown est drôle parce qu’il a un regard différent sur le monde". Le rire provoqué par le clown est souvent involontaire, "il fait rire malgré lui, mais comme il voit qu’il rend heureux, alors il continue". On peut alors rire de tout selon Philippe Rousseau puisqu’on ne rit pas d’une chose pour ce qu’elle est, mais bien "du regard que l’on porte sur celle-ci ; lorsque le regard est bienveillant, on peut rire de n’importe quoi". C’est également en étant sensible au regard que les autres portent sur nous-même que "le rire sur soi va être démultiplié". Avoir la volonté de rire permet alors de changer de regard sur le monde et d’élargir ses horizons.



Rire pour renaître

"Physiquement, le rire est une détente du diaphragme" explique Philippe Rousseaux qui espère trouver "une libération dans le rire ; des chrétiens qui meurent coincés, étouffés par leur vie, renaissent avec l’humour et la légèreté". C’est certainement ce qui explique le succès des formations proposées par ce clown, notamment à destination des chrétiens. Afin de dévoiler le clown qui est en soi, le fondateur de Clown Par Foi note que "on ne peut pas être seul, c’est le fait que l’on se rapproche les uns les autres qui nous fait rire".



Une place pour le rire dans la tragédie de la vie

Même si le rire doit avoir une place importante dans le chemin de vie spirituelle, "il ne s’agit pas de se distraire ; on serait à côté de la plaque si on prenait la vie à la rigolade ; les relations, la foi, la liberté, c’est très sérieux" lance Philippe Rousseaux. C’est la figure du clown qui représente l’ambivalence de la vie, à la fois tragique et drôle. Au sein de l'association, Philippe Rousseaux propose des sessions de 5 jours, qui permettent à chacun de s'exprimer par l'humour et par la pratique de la clownerie. Un véritable succès depuis la création de Clown Par Foi, qui inspire autant les communautés religieuses, que les croyants. "La légèreté permet de rasseoir sa vie sur quelque chose de plus profond" conclut Philippe Rousseaux.

Par Nathan Chaize