Le rôle économique des régions et des départements : un équilibre à trouver ?

Des régions aux diverses ressources financières

Le pouvoir économique des régions repose sur plusieurs aspects et provient de différentes sources. Guillaume Protière, maître de conférence en droit public et docteur en droit public de l'Université Lumière Lyon 2 revient sur l’origine des fonds économiques régionaux. Dans un premier temps, on trouve les dotations de l’Etat qui représentent une grande part des fonds régionaux mais aussi la fiscalité directe qui génère à elle seule une part non-négligeable des revenus des territoires. Enfin, à cela s’ajoutent les cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises et les taxes locales sans oublier les fonds européens. Des ressources financières nécessaires au bon fonctionnement des territoires.



Le rôle essentiel des régions

Jean-François Clédel, le président de la CCI Nouvelle-Aquitaine, présente les régions comme étant "de véritables maître d’œuvre“. Les compétences régionales se concentrent sur plusieurs aspects : l’un des plus importants est l’entretien et le développement d’infrastructures comme les autoroutes, les routes et les aéroports, mais aussi l’accompagnement des entreprises qui sont soutenues pour s’implanter et se développer. Un accompagnement a d'ailleurs été renforcé lors de la crise sanitaire, comme en témoigne Béatrice de Montille, présidente du Réseau Entreprendre pour la région Auvergne Rhône Alpes : "la région a eu une réactivité qui a permis aux entreprises de tenir le coup". Parmi les axes de développement économique des territoires, il y a bien-sûr le tourisme. Par exemple, en Provence-Alpes-Côte-D’Azur, le secteur touristique représente 10% des emplois et 30% du PIB régional, rapporte Loïc Chovelon, directeur général du Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur.



Les départements, un rôle plus social

Quant au rôle des départements, il est différent du rôle des régions. Le dynamisme de ces collectivités repose sur leur capacité à réussir leur développement économique. Beaucoup plus sociales et solidaires, les compétences des départements permettent ce développement. Tout comme pour les régions, les départements ont également besoin de ressources financières qui proviennent principalement des impôts locaux (taxe d'habitation, taxe professionnelle, taxe sur le foncier), et des subventions de l'Etat.