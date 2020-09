Le secteur de l'événementiel souffre du covid-19

De 80 à 90% de perte de chiffre d'affaire depuis sept mois. Et des perspectives de reprises en berne. Les acteurs de l'événementiel et du spectacle voient rouge et demandent à l'Etat des mesures spécifiques à leur secteur.

On en parle avec Dennis Labonne, du syndicat national des professionnels de l'événementiel et dirigeant d'Europ Groupe à St-Jean de Braye