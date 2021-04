​Le secteur du mariage accuse le coup

Après 2020, la Covid-19 perturbe une nouvelle fois les mariages. Avec les nouvelles mesures de freinage, de plus en plus de couples décident de reporter leur union. « On est à l’arrêt » explique Carole Anne Tiberti, organisatrice de mariage à Chanteuges dans l’Ouest de la Haute-Loire. Depuis les dernières annonces du président de la République et les contraintes déjà en vigueur pour les mariages, cette wedding planeuse gère les reports ou les annulations de ses clients.



Peu de perspectives

Le secteur souffre aussi d’un manque de visibilité sur le long terme. « J’ai des clients qui devaient se marier en août, ils ont choisi de décaler à 2022 » explique Carole Anne Tiberti. Une situation compliquée pour le secteur et un contexte qui n’encourage pas les couples à se marier selon les professionnels. Ils sont d’ailleurs nombreux à vouloir attendre la fin de la crise sanitaire pour se dire oui. Petite lueur d’espoir « certains se marient quand même et décalent la fête avec les amis et la famille à plus tard ».

Certains arrivent à travailler

Émilie Roy est créatrice de robes de mariés au Puy-en-Velay. Même si sa boutique du centre-ville est fermée à cause des dernières restrictions, elle a quand même un peu de travail. « Je n’ai pas d’arrêt de mon activité pour l’instant » explique-t-elle. Depuis un peu plus d’un an, Émilie Roy travaille uniquement sur-mesure. Des robes uniques qui prennent du temps à concevoir. Elle est bien occupée en ce moment. « Sur la saison, j’ai neuf robes à faire sûr et quelques autres pourraient se rajouter ».

Quoi qu’il arrive, 2020 avait vu une baisse des mariages assez importante. Cette année 2021 s’annonce aussi compliquée. La mairie du Puy-en-Velay avait enregistré 40 mariages l’an dernier soit 13 de moins qu’en 2019.