Le sol, la vie

Moins vital que l’eau, plus discret qu’une forêt, le sol est pourtant essentiel à la vie sur terre : il permet de filtrer l’eau, de réguler les inondations, il est riche en biodiversité, participe au cycle du carbone, bref le sol nous est totalement vital.

En France, chaque seconde, 26 m2 de terres fertiles qui sont bétonnés. Pourquoi cela ? Qui est responsable ? Et surtout, quelles sont les conséquences de cette situation ? Cela est-il inéluctable ? Quelles sont les pistes pour que les sols reprennent leurs droits ? Ce sont quelques-unes des questions que nous allons nous poser dans l’heure à venir.



Mais surtout, nous allons essayer de mieux comprendre ce qu’est le sol et de découvrir la vie qui s’y développe, une vie en général invisible à nos yeux et pourtant tellement riche et si importante pour les écosystèmes. Cette vie, beaucoup d’entre nous en ont eu une connaissance sensible dans leur enfance, lorsque nous trifouillons la terre et étions capables de nous émerveiller de ce qui s’y passait. Peut-être est-ce avec cet émerveillement qu’il faudrait renouer.

Melchior Gormand et Anne Kerléo reçoivent deux invités pour tenter de répondre à ces questions. Olivier Hébrard en expert agroécologie pour Terre et humanisme et Frédéric Denhez, écologue, journaliste et auteur.

Pour aller plus loin : découvrez Terre et Humanisme, association qui, depuis 25 ans, partage, transmet et soutient une agriculture écologique,