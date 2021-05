Le témoignage d'une jeune bénévole

S’investir dans le monde associatif n’est pas uniquement réservé aux seniors. La preuve avec Emilie Labrousse, 30 ans, qui a rejoint en septembre dernier le groupe Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC) de Niort, en parallèle de son travail dans les ressources humaines.

"Je suis arrivée dans ce cadre grâce à mon emploi, il me manquait une partie accompagnement et j’ai découvert SNC sur Internet" précise la jeune bénévole.

Emilie Labrousse a déjà effectué trois missions d'accompagnement de personnes en recherche d’emploi. Elle est également devenue référente à la communication pour le groupe, et gère notamment la page Facebook visant à partager les actions de l'association. "Aujourd'hui le but est de se faire connaître : l’idée est de mettre en lumière nos partenariats et nos activités", ajoute-t-elle.