Le témoignage de Nicolas, un accompagné devenu accompagnateur

Après une démission en 2019, Nicolas Killmann se retrouve face au marché de l’emploi. Dans un premier temps, il se tourne vers les agences traditionnelles. Une situation compliquée pour ce quinquagénaire qui le pousse à chercher, ailleurs, un accompagnement et de l’entraide, comme le rapporte Damien Leboulanger.

C’est aux côtés de l’association Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC) qu'il va trouver l'accompagnement recherché.

L’association le met en relation avec Pierre et Monique qui vont l’aider dans sa recherche d'emploi et le remotiver. En six mois de suivi, Nicolas Killmann va retrouver un emploi. Convaincu par les bienfaits de SNC, il décide d’intégrer l’association et de passer d’accompagné à accompagnateur : "l’action mise en place par SNC, peut aider des gens et j’en suis témoin, j’en ai été moi-même bénéficiaire".

Une expérience qui le pousse à faire connaître l'association auprès d’un maximum de demandeurs d’emploi.