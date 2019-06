Le temps de l’éthique, et tac. Virginie Xhauflair

L’éthique est une manière de penser et d’agir de façon socialement responsable. Fille du pays de Charneux, professeure d’éthique et titulaire de la chaire Baillet-Latour en philanthropie et investissement social, Virginie Xhauflair enseigne l’éthique aux futurs leaders économiques formés à HEC ULiège. Tout sauf « Être dans le vent. Une sensation de feuille morte ».